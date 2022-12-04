"Lionel Messi, Arjantin'in %99.9'u" Messi, Avustralya'ya karşı Dünya Kupası'nda takımını sırtladıktan sonra büyük övgü aldı
- Arjantin, Avustralya'yı eledi
- Lionel Messi de golünü attı
- Böylece Arjantin çeyrek finale yükseldi
NE OLDU? Arjantin kaptanı Lionel Messi, takımının Katar'da Avustralya'yı mağlup etmesinde büyük rol oynadı. Kariyerindeki 1000. maçına çıkan PSG yıldızı, Dünya Kupası elemelerindeki ilk golünü kaydetti. Lionel Messi, Maçın Oyuncusu seçilirken Lionel Scaloni'nin öğrencileri 2-1 galip geldi. Takımın kalecisi Martinez, Messi hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.
NE SÖYLENDİ? Cope'a konuşan Martinez şunları söyledi: "Leo takımın %99.9'unu oluşturuyor. Kalan yüzde ise ona yardım etmeye çalışan bizleriz. Adım adım ilerliyoruz. Dünyanın en iyi oyuncularına sahibiz ve sonuna kadar savaşacağız."
BÜYÜK RESİM: Arjantin'in galibiyetinde Lionel Messi kadar Martinez de kilit bir rol oynadı. Aston Villa kalecisi, Avustralya'nın skoru eşitlemek için yaptığı girişimleri durdurarak Arjantin'e can verdi.
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:
ARJANTİN İÇİN SIRADA NE VAR? Lionel Messi ve arkadaşları şimdi Dünya Kupası yarı finalinde Hollanda ile karşılaşacaklar.
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