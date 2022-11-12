Lionel Messi: "Arjantin'in 2022 Dünya Kupası kadrosu, 2014'te final oynayan takıma benziyor"

Arjantin kaptanı Lionel Messi, milli takımdaki mevcut kadronun 2014 Dünya Kupası'nda final oynayan kadroya benzediğini söylüyor.

Messi, Dünya Kupası umutları hakkında konuştu

Mevcut kadronun 2014'teki takıma benzediğini düşünüyor

Arjantin'i birlik olmaya davet etti

NE OLDU? Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası öncesinde düşücelerini paylaştı. 2021 Copa America şampiyonu Arjantin, Katar'a gidiyor ve Messi, Dünya Kupası'nı kazanmaya yakın olduklarına inanıyor. PSG'nin yıldızı, 2014'te Dünya Kupası finaline ulaşan Arjantin ile şu andaki kadronun çok ortak yöne sahip olduğunu söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Ole'ye konuşan Lionel Messi şunları söyledi: "2014 Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans sergiledik. Unutulmaz bir deneyimdi. Keyif almıştım ve en önemli şeyin güçlü kalmak olduğunu her zamankinden daha fazla anladım. Bu sizi sonuca götürüyor. Bugünkü takım ile 2014'teki takım arasında pek çok benzerlik olduğuna inanıyorum."

BÜYÜK RESİM: Arjantin, 2014 Dünya Kupası'nda finale ulaşmış ancak Almanya'ya 1-0 mağlup olmuştu. Lionel Messi, son turnuvasında takım kaptanı olarak ekibe güç aşılamaya çalışıyor. 35 yaşındaki oyuncu, Ligue 1'de çıktığı 12 maçta yedi gol, 10 asist kaydetti ve Arjantin'e 1986'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki ilk zaferini tattırmak istiyor. PSG'nin yıldızının 2022 Dünya Kupası'nda gözü kupada olacak.

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