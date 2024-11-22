Lionel Messi ailesinin hayalini ilk kez açıkladı: "Ben Barcelona'ya aitim"

Lionel Messi, "Barselona'ya ait olduğunu" söylerken ailesinin hayalini ilk kez açıkladı.

Messi, Barselona özlemini dile getirdi

Inter Miami play-off'ta hayal kırıklığı yaşadı

Messi, Barcelona'nın 125. yıl dönümü kutlamalarına katılamayacak

NE OLDU? Lionel Messi kendisinin ve ailesinin bir gün Camp Nou'ya dönmeyi hayal ettiğini söylerken kulübün 125. yıl dönümü kutlamalarına katılamayacağı ortaya çıktı. Mundo Deportivo'nun haberine göre, Lionel Messi kutlamalarda olmayacak.

BÜYÜK RESİM: Bu sezon Inter Miami ile play-off'larda hayal kırıklığı yaşayan Lionel Messi, Barcelona'ya dönmeyi hayal ettiğini söyledi ancak Barça'nın bu transferi gerçekleştirmek için yeterli mali kaynağı bulup bulamayacağı belli değil.

NE SÖYLENDİ? 3cat'e konuşan Lionel Messi şunları söyledi: "Barselona'yı terk etmek zorunda kaldık ancak çocuklarım orada dünyaya geldi ve ben hayatım boyunca orada yaşadım. Kendimi Barselona'ya ait hissediyorum. Aklımızda hep gelecekte orada yaşamayı düşünüyoruz. Çocuklarım, eşim ve ben, Barselona'daki hayatımızı özlüyoruz. Orada çok şeyi geride bıraktık."

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SIRADA NE VAR? Lionel Messi, Inter Miami ile yaşadığı hayal kırıklığının ardından Arjantin ile oynayacağı milli maçlara odaklanacak.