Lionel Messi (38) muhteşem bir performans sergiliyor ve çılgın bir rekor kırıyor

Lionel Messi, Cumartesi akşamı Inter Miami formasıyla bir kez daha klasını gösterdi. 38 yaşındaki Arjantinli oyuncu, iki asist ve bir golle takımını Toronto FC karşısında 2-4'lük ikna edici bir galibiyete taşıdı ve bu süreçte MLS tarihine de adını yazdırdı.

Inter Miami, devre arifesinde Rodrigo De Paul'un golüyle öne geçti. Orta saha oyuncusu, yakın arkadaşı Messi'nin verdiği serbest vuruşu kullanmak üzere topu aldı, ancak ilk denemesi duvarın üstüne çarptı. Ancak De Paul, seken topta ikinci bir şans yakaladı ve bu kez topu muhteşem bir vole ile ağlara gönderdi: 0-1.

İkinci yarıda Messi maçı tamamen ele geçirdi. İlk olarak Luis Suárez'e pas verdi; bu pozisyonda Inter Miami, Toronto FC'deki bir sakatlıktan yararlanarak Uruguaylı forvetin ofsayt pozisyonunda olmamasını sağladı. Çok geçmeden Messi'nin bir asistiyle, bu kez Sergio Reguilón'a pas vererek skoru yeniden değiştirdi.

Arjantinli yıldız, ikinci yarıda Toronto kalecisi tarafından bir serbest vuruşunu ustaca kurtarılmıştı, ancak yine de hak ettiği golü buldu. Messi soğukkanlılıkla bitirdi ve böylece konuk takımı Kanada'da rahat bir farkla öne geçirdi.

Toronto FC, maçın sonlarında attığı iki golle skoru biraz düzeltti, ancak Inter Miami'nin galibiyeti hiçbir an ciddi bir tehlikeye girmedi. Teknik direktör Javier Mascherano'nun takımı, sonunda üç puanı ikna edici bir şekilde Florida'ya götürdü.

Üç golde payı olan Messi, ayrıca Major League Soccer'da inanılmaz bir kilometre taşına ulaştı. Arjantinli oyuncu, Amerikan liginde toplam 100 gol ve asist sayısına en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

Eski rekor, bu sayıya ulaşmak için 95 maça ihtiyaç duyan Sebastian Giovinco'ya aitti. Messi, bu rekoru tam 31 maç farkla ezip geçti: 64 MLS maçının ardından FC Barcelona efsanesi, 41 asist ve 59 golle zirvede yer alıyor.







