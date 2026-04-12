Linssen, NEC - Feyenoord derbisi öncesinde heyecanı artırıyor

Bryan Linssen, Vriendenloterij Eredivisie'de ikinci sıra ve Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden NEC'de tam da yerinde. 35 yaşındaki forvet, bir zamanlar Feyenoord'da oynamıştı, ancak Rotterdam-Zuid'daki rakibini hiç kıskanmıyor.

Linssen, Pazar günü 2021 ile 2023 yılları arasında forma giydiği kulüple karşı karşıya gelecek. Voetbal International'a verdiği röportajda, "Bizim için bu harika bir deneyim, ancak Feyenoord için bu bir zorunluluk. Feyenoord'da baskının ne kadar yüksek olduğunu biliyorum. Onlarda bu baskı bizden çok daha fazla" dedi.

NEC'in yıldız oyuncusu, bu baskının çeşitli sosyal medya platformları tarafından daha da artırıldığını da biliyor. "Günümüzde herkes, örneğin sosyal medya aracılığıyla bu görüşünü dile getirebiliyor. Bu, bir oyuncu için rahatsız edici olabilir. Şu anda Feyenoord veya Ajax'ta futbol oynuyorsanız, bu hiç de hoş bir durum değil."

Linssen, kariyeri boyunca bir zamanlar aynı durumda bulunmuştu. "Bu yüzden, sürekli eleştirilerin hedefi olmak nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bu tek bir talk show değil. Hayır, şu anda bir haftada 34 tane var ve her seferinde adı geçen kişi sensin."

"Şu anda kendimi iyi hissedebilirim, ama üç gün sonra kötü oynayıp iki fırsatı kaçırırsam, tüm o olumlu hisler bir anda yok olur ve hakkımda farklı şeyler konuşulur," diyor tecrübeli forvet, NEC'de oynamakla Hollanda'nın en iyi kulüplerinde oynamak arasında büyük bir fark olduğunu bilen.

"NEC'de oynamakla Feyenoord veya Ajax'ta oynamak arasında fark var. Üst düzey kulüpler arasında PSV'yi hala oldukça istikrarlı ve sakin buluyorum. NEC'de ise durum çok daha kötü. Ben zaten okumuyorum ama bazı oyuncular için bazen can sıkıcı olduğunu tahmin edebiliyorum. Örneğin Feyenoord'da. Eskiden kendilerini daha iyi hissettiklerini tahmin edebiliyorum," diye ekliyor Linssen.

NEC ve Linssen, pazar günü ligin ikinci sırasındaki Feyenoord'u ağırlayacak. Nijmegen ekibi galip gelirse rakibini geçecek, zira Feyenoord'un liderlikle arasındaki fark sadece bir puan.