Lineker: Tuchel’in Messi’nin karşısında ne yaptığını hiç anlamadım!

İngiliz efsane forvet Gary Lineker, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin’e (2-1) yenilmeleri üzerine İngiltere milli takımının teknik direktörü Thomas Tuchel’i eleştirdi.

Arjantinli "TyC Sports" kanalı, eski Barcelona yıldızının basın açıklamalarında, "Üç Aslanlar"ın savunma hattına çekilmesinin anlaşılmaz bir hareket olduğunu söylediğini aktardı. Liniker, Lionel Messi gibi bir oyuncuya karşı sıkı bir markaj ve farklı bir savunma planı gerektiğini vurguladı.

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Leniker şunları söyledi: “Bu şekilde geri çekilmek bana hiç de anlaşılır gelmedi. Karşınızda futbol tarihinin en iyi oyuncusu vardı!”

Lenniker sözlerine şöyle devam etti: “O (Messi), Dünya Kupası’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu ve turnuva tarihindeki en fazla asist yapan isim. Sağ kanada doğru hareket ettiğinde, 5 kişilik bir savunma hattıyla oynuyorsunuz, ancak yine de ona karşı çıkmıyorsunuz, yakından markaj altına almıyorsunuz ve onu markajlamak için özel bir oyuncu görevlendirmiyorsunuz!”

İngiltere, 55. dakikada Anthony Gordon’un attığı golle öne geçmişti, ancak Arjantin 85. dakikada Enzo Fernández’in güçlü şutuyla skoru eşitledi ve 92. dakikada Lautaro Martínez’in kafa vuruşuyla galibiyeti elde etti. Her iki golün de asistini Lionel Messi yaptı.

İngiltere milli takımı şu anda üçüncülük ve dördüncülük maçı için Fransa ile karşılaşmaya hazırlanırken, İspanya ise finalde Arjantin ile oynayacak.



