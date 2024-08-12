Lille yıldızı Meunier'den Jose Mourinho'yu çıldırtacak sözler

Lille'in sağ beki Thomas Meunier'in sözleri Fenerbahçelileri ve Jose Mourinho'yu kızdıracak cinstendi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak.

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Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstlenecek.

İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni özledi

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için 2 rakibini daha geçmesi gerekiyor.

Devler Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupanın grup aşamasında yer aldı.

Meunier'den olay açıklama

Maç öncesi ise çok konuşulacak açıklamalar yakından tanınan bir isimden geldi. Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılan Thomas Meunier, Lille'in yolunu tutmuştu.

Belçikalı tecrübeli sağ bek, Fenerbahçe maçı öncesi Fransız basınına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Eleme ihtimalimiz yüzde bin!'

Deneyimli futbolcunun özellikle Fenerbahçe'ye şans tanımaması gündem oldu.

Meunier, "Fenerbaçe'nin günçlü yanları var ama bizden daha güçlü olduklarını düşünmüyorum. Eleme ihtimalimizin % 1000 olduğunu düşünüyorum "dedi.