Fransa'da Lille takımının formasını giyen Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi’ndeki son 16 turunda evlerinde konuk ettikleri Premier Lig ekibi Chelsea'ye attığı golün ardından tarihe geçmeyi başardı.

37 yaşında olmasına rağmen Fransa’daki performansıyla büyük alkış alan golcü oyuncu gollerine devam ediyor.

Beşiktaş’tan Lille’ye transfer olan Burak, geçtiğimiz yıl attığı gollerle Fransız ekibin Ligue 1’de şampiyon olmasına büyük bir katkı sundu.

Burak Yılmaz, geçen sezonki inanılmaz katkısını veremese de bu sezon iyi performansını sürdürüyor.

Fransız ekibinde forma giyen milli oyuncu Burak, 38. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Ancak Chelsea ilk yarının sonlarında Pulisic ve 71. dakikada Azpilicueta’nın ayağından bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı.

Chelsea maçında açılış golünü kaydeden Burak, takımının yenilgisine engel olamadı, ancak Şampiyonlar Ligi’nin tarihine geçti.

Burak neden tarihe geçti?

Opta verilerine göre; Burak Yılmaz 36 yaş 244 günlükken Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası eleme turlarında gol atan en yaşlı üçüncü oyuncu oldu.

Burak’ın önünde bulunan diğer yıldız isimler ise 37 yaş 148 günlükken gol atan Ryan Giggs ve 36 yaş 333 günlükken skor üreten Milan’ın efsane ismi Paolo Maldini.

Burak Yılmaz’ın bu sezonki performansı

Şampiyonlar Ligi’nde toplamda 7 maça çıkan 37 yaşındaki golcü, takımı adına 3 gol kaydetti.

Yıldız futbolcu, Fransa Ligue 1’de 24 karşılaşmada oynarken 4 gol atıp 3 de asist yapmayı başardı.

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