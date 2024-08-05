Lille-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren ve 2024-25 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kritik bir maça çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fransa Ligue 1 kulübü Lille ile karşı karşıya gelecek.

Peki Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

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Lille-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Lille'e konuk olacak.

Hainaut Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği maç EXXEN kanalından canlı olarak yayınlanacak.