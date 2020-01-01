Lille cephesinden Burak Yılmaz açıklaması: İlgileniyoruz

Ligue 1 ekibinin teknik direktörü Christophe Galtier, Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcuyu transfer etmek istediklerini söyledi.

ekiplerinden 'in teknik direktörü Christophe Galtier, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde adı Lille ile anılan Burak Yılmaz'ın transferiyle ilgili sorulan soruya cevap veren Galtier "Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz. Jose Fonte ile benzer özelliklere sahip. Sportif direktörümüz Luis Campos tarafından bize önerildi ve benim de ilgimi çekti." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 resmi maça çıkan 35 yaşındaki forvet, 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.