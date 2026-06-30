Lille, Bouadi transferinde Real Madrid yerine Premier Lig devlerini tercih ediyor

Real Madrid, Dünya Kupası’nda Atlas Aslanları formasıyla olağanüstü bir performans sergileyen Faslı Ayoub Bouadi’yi kadrosuna katma yarışına girdi. 18 yaşındaki genç oyuncu, çok yönlü, yaratıcı ve ve savunma açısından da rekabetçi bir orta saha oyuncusu olarak transfer piyasasının en çok aranan isimlerinden biri haline geldi.

İspanyol “Sport” gazetesine göre, “Lille’in İncisi”nin yetenekleri, henüz en iyi halini göstermemiş olmasına rağmen kıtanın en büyük kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. ancak Lille formasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bouadi, Brezilya ve İskoçya maçlarında ilk 11'de yer alarak iyi bir performans sergiledi; ardından teknik direktörü Mohamed Wahbi, Haiti maçında ona biraz dinlenme fırsatı verdi.

Bouadi, 2021 yılında Lille kulübünün altyapısına katılmış ve A takıma yükselerek bu sezon 42 maça çıkarak takımın temel taşlarından biri haline gelmişti. Oyuncunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Piyasa değeri sezon başında 28 milyon avrodan şu anda 50 milyon avroya yükseldi; ancak kulübü, ilgilenen kulüpler arasında bir açık artırma başlatmak için fiyatını 80 milyon avro olarak belirledi.

Birçok kulübün onu yakından takip ettiği bu transferde açık bir rekabet yaşanıyor. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern Münih ve Inter Milan gibi kulüpler de yer alıyor. Ancak, Arsenal, Liverpool ve Chelsea başta olmak üzere diğer İngiliz kulüplerinin ilgisi karşısında, ligin lideri Manchester City'nin öncülüğünde en çok bahis oynananlar İngiltere Premier Ligi kulüpleri.

Lille yönetimi, oyuncuyu bir sezon daha kadroda tutarak gelecekteki satışından daha fazla kazanç elde etmek ve takımın Fransa Ligue 1’de üçüncü sırada yer almasının ardından Şampiyonlar Ligi’nde ona güvenmek istiyor. Lille, oyuncuları yetiştirip satan bir kulüp olarak biliniyor ve son yıllarda Leny Euro, Osimhen, Pepe, Liao veya Eden Hazard gibi birçok oyuncuyu transfer ederek son yıllarda büyük gelirler elde etmiştir.

"ESPN" ağının haberine göre, Lille kulübü, oyuncuyu Paris Saint-Germain'in kadrosunu güçlendirmek yerine, Manchester City'nin başı çektiği Premier Lig'e transfer etmeyi tercih ediyor. Her iki takım da oyuncuyu kadrolarına katmak için kulüple temasa geçti; Enzo Maresca, Bernardo Silva'nın yedeği olarak Fransız orta saha oyuncusunu kadroya katmak istedi.

Real Madrid de bu transferle ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor, ancak şu anda başka hedeflere odaklanmış durumda. Bununla birlikte, Lille, genç yetenekleri kadrosuna katma politikası gereği bu hamleyi göz ardı etmiyor. Ayrıca, Real Madrid çevresindeki kaynaklar da bu ilgiyi yalanlamıyor ve diğer hedeflerin gerçekleştirilememesi durumunda bir teklif sunulabileceğini belirtiyor.