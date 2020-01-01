Ligue 1'in bitiş tarihi hakkında açıklama

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, koronavirüs sebebiyle ara verilen Ligue 1'in temmuz ortasına kadar sürmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel çapta birçok spor faaliyeti durdurulurken Avrupa futboluna da ara verildi.

Avrupa'nın 5 büyük liginden de yeni bir duyuruya kadar ertelenen ligler arasında yer aldı. Diğer yandan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası da 2021'e alındı.

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Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, L'Equipe gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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"Açıkçası hem Fransa'daki maçları hem de Şampiyonlar Ligi maçlarını haziran ayı sonuna kadar nasıl bitireceğimizi kestiremiyorum. Fransa Futbol Federasyonu olarak UEFA'ya, her ligin en azından 15 Temmuz'a kadar oynaması teklifinde bulunmak istiyoruz. Bunun başka yolu yok. İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelere bir bakın.. Nisan ayının başına kadar antrenmanlara başlamayacakları kesin."

"Futbolcuların ekstra birkaç hafta daha oynayacak kadar anlayışlı olduğunu düşünüyorum. Oynamak istemeyen de oynamasın."