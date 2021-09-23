Ligue 1'de yine kaos: Marsilya taraftarları sahaya girdi

Marsilya'nın başka bir maçı daha taraftarların sahaya girmek istemesiyle karşılaşmaya gölge düşürdü.

Marsilya'nın Angers ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçın ardından konuk takımın taraftarları sahaya indi ve ev sahibi takımının taraftarlarının olduğu bölüme gitti. Bunun üzerine taraftalar arasında kavga çıktı.

Güvenlik ekipleri olaya müdahale ederken, taraftarlara sakin olma çağrısında bulunuldu.

Bu sezon taraftar olaylarının sık yaşandığı Ligue 1'de Jean-Bouis Stadı'nda patlayıcı maddeler de kullanıldı.

Les Marseillais viennent en découdre avec les Angevins #SCOOM pic.twitter.com/JpsfjTVTkf — Matthieu Margueritte (@MattMargueritte) September 22, 2021

Marsilya'nın İletişim Sorumlusu Jacques Cardoze, Angers taraftarlarının kendi seyircilerini tahrik ettiğini, hakaret içeren el hareketleri yaptığını ve patlayıcı maddeler attığını söyledi.

Daha önce neler yaşandı?

Çarşamba günü Angers - Marsilya karşılaşmasında taraftarların yaşadığı gerginlik bu sezon Marsilya'nın ikinci tartışmalı maçı oldu.

Sezonun ilk ve en önemli olayı, Ağustos ayında oynanan Nice - Marsilya mücadelesinde yaşandı.

Ligin üçüncü haftasındaki karşılaşmada Nice taraftarları Marsilya forması giyen Dimitri Payet’e şişeler fırlattı. Bunun üzerine Payet tepkisini göstermek kendisine atılan şişeleri taraftarlara geri fırlattı. Payet'in hareketinin ardından Nice taraftarları sahaya akın etti.

Karşılaşmanın hakemi maçı 77. dakikada durdurmaya karar verdi.

Nice’in 49. dakikada Dolberg’in attığı golle 1-0 üstüğünlü bulunan mücadele hakkında nihai karar çıktı.

Nice - Marsilya maçı hakkında ne karar verildi?

Yarıda kalan Nice - Marsilya karşılaşmasının seyircisiz olarak tarafsız sahada tekrar edilmesine karar verildi.

Nice'e 3 maç seyircisiz oynama cezası verilirken Marsilyalı oyuncular Dimitri Payet 1, Alvaro Gonzalez ise 2 maçtan men aldı.

Marsilya fizyoterapisti Pablo Fernandez ise çıkan olaylardaki rolü nedeniyle müsabakalardan 1 yıl men edildi.

Daha fazlası