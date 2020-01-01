Ligue 1 maçları seyircisiz oynanacak

Fransa Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Nisan'a kadar Ligue 1 ve Ligue 2 maçlarının seyircisiz oynanacağını duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya geneline kısa sürede yayılan yeni tip koronavirüs (Kovic-19), spor organizasyonlarını etkilmeye devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere Pazartesi günü Spor Bakanı Roxana Maracineanu, 15 Nisan tarihine kadar maçlarının 15 Nisan tarihine kadar seyircisiz veya en fazla bin kişilik seyircinin katılımıyla oynanacağını duyurmuştu.

Bu gelişme sonrasında ise bugün Fransa Futbol Federasyonu, hükümetin salgın nedeniyle aldığı sıkı tedbirler çerçevesinde 15 Nisan'a kadar tüm Ligue 1 ve Ligue 2 maçlarının seyircisiz oynanacağını duyurdu.