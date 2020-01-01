Ligue 1

Ligue 1 için hedef tarih 17 Haziran

Yorum()
Getty
​Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Ligue 1'in, 17 Haziran'da yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre, Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) toplantısında futbol karşılaşmalarının geleceği ele alındı.

LFP'nin Ligue 1 karşılaşmalarını 17 Haziran'da başlatıp 25 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Haberde, mücadelelere seyirci alınıp alınmayacağı yönünde bir karar verilmediği ifade edildi.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Ligue 1 askıya alınmadan önce bir maçı eksik olmasına rağmen 68 puanlı Paris Saint Germain, en yakın rakibi Marsilya'nın 12 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyordu.

    Kapat