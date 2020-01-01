Ligue 1 için hedef tarih 17 Haziran

​Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Ligue 1'in, 17 Haziran'da yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre, Profesyonel Futbol Ligi (LFP) toplantısında futbol karşılaşmalarının geleceği ele alındı.

LFP'nin karşılaşmalarını 17 Haziran'da başlatıp 25 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Haberde, mücadelelere seyirci alınıp alınmayacağı yönünde bir karar verilmediği ifade edildi.

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Ligue 1 askıya alınmadan önce bir maçı eksik olmasına rağmen 68 puanlı Paris Saint Germain, en yakın rakibi 'nın 12 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyordu.