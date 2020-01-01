Ligue 1 için hedef tarih 17 Haziran
Yorum()
Getty
Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre, Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) toplantısında futbol karşılaşmalarının geleceği ele alındı.
LFP'nin Ligue 1 karşılaşmalarını 17 Haziran'da başlatıp 25 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.
Haberde, mücadelelere seyirci alınıp alınmayacağı yönünde bir karar verilmediği ifade edildi.
Ligue 1 askıya alınmadan önce bir maçı eksik olmasına rağmen 68 puanlı Paris Saint Germain, en yakın rakibi Marsilya'nın 12 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyordu.