Arsenal'ın kiralık olarak Ligue 1 ekibi Reims'e gönderdiği Balogun için Avrupa devleri sıraya girdi.

NE OLDU? Daily Mail , Inter, AC Milan ve Roma'nın, 2022-23'te Reims'te kiralık olarak parlayan ve Ligue 1 kulübü için 22 gol atan Balogun için devreye girdiğini ve resmi tekliflerini en kısa sürede Arsenal'a ileteceklerini yazdı.

BÜYÜK RESİM: Balogun'un tekrar kiralık gitmesi pek olası görünmüyor ve Arsenal'deki geleceği de kesinlik kazanmadı.

Ve 21 yaşındaki oyuncu ilerlemesini sürdürmek için A takım düzeyinde istikrarlı bir şekilde futbol oynamak istiyor.

Kısa bir süre önce, 21 Yaş Altı milli takımları İngiltere ve ABD'den teklifler aldı.

VE DAHA FAZLASI: Gabriel Jesus ve Eddie Nketiah gibi hücum hattına sahip olan Arsenal'da oynaması şimdilik pek olası görünmüyor.

Bu nedenle Arsenal, makul bir bonservis bedeli gelmesi halinde genç yıldızını satmayı düşünebilir.

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Getty Images

Getty Images

BALOGUN İÇİN SIRADA NE VAR? Balogun'un önümüzdeki haftalarda bir transfer hamlesi yapıp yapmayacağı belli değil.

Transfer sürecine göre; Arsenal'ın Temmuz ayında başlayacak olan sezon öncesi kampına katılıp katılmayacağı belli olacak.