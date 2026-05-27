Kulüp, resmi kanalları aracılığıyla yaptığı açıklamada, Nuno Espírito Santo'nun gelecek sezon da West Ham United'ın teknik direktörü olarak kalacağını duyurdu. Kulübün küme düşmesi, onun için ölümcül bir darbe olmamış.

Geçtiğimiz hafta sonu, kendi sahasında Leeds'e karşı aldığı rahat galibiyete rağmen, Londralılar için perde kesin olarak kapandı. Doğrudan rakibi Tottenham Hotspur da son maçını kazandı ve bu nedenle West Ham küme düşmekten kurtulamadı.

Böylece kulüp, on dört yıl sonra tekrar İngiltere'nin ikinci ligine düşüyor. West Ham, 2012/13 sezonundan beri Premier League'de yer alıyordu ve en iyi performansı 2020/21 sezonunda altıncı sırada yer almak ve 2022/23 sezonunda Conference League'i kazanmak olmuştu.

Yine de West Ham, Portekizli teknik direktöre güvenini sürdürüyor. Kulüp, Espírito Santo'nun takımı Premier League'e geri döndürmek için 'son derece motive' olduğunu ve bu görevi daha önce de başardığını açıkladı. Nitekim 2018'de Wolverhampton Wanderers'ı Championship'ten en üst seviyeye çıkarmıştı.

Bu yılın başlarında Nottingham Forest tarafından erken bir şekilde kovulan 52 yaşındaki teknik direktör için yoğun bir sezon oldu. Kısa süre sonra, London Stadium'da Graham Potter'ın yerine geçti.

Zor durumda olan bir takımla karşılaştı: Potter yönetimindeki ilk beş maçta sadece üç puan alınmıştı. O andan itibaren görev açıktı: küme düşmeyi önlemek.

Kış arasından sonra West Ham gözle görülür bir iyileşme gösterdi, ancak bu sonuçta ligde kalmayı garantilemek için yeterli olmadı.