Liderlik koltuğuna oturduğu gece... Yamal, Real Madrid efsanesini yıktı

Barcelona, 31. haftada Katalan derbisinde ezeli rakibi Espanyol'u 4-1'lik skorla mağlup ederek İspanya Ligi'ndeki üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı ve liderlik koltuğunu sağlamlaştırırken Real Madrid ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.

Maç, genç yıldız Lamine Yamal için tarihi bir an oldu. 18 yaş 272 gün ile La Liga tarihindeki en genç 100 maçına ulaşan oyuncu olarak adını altın harflerle yazdırmaya devam eden Yamal, Real Madrid efsanesi Raúl González'in (19 yaş 284 gün) tarafından kaydedilen rekoru kırdı.

Saha içinde ise Barcelona erken hakimiyet kurdu; Ferran Torres 9. dakikada skoru açtı ve 25. dakikada ikinci golü atarak skoru 2-0'a getirdi. Espanyol ise geri dönmeye çalıştı ve 56. dakikada Pol Lozano'nun golüyle farkı 1'e indirdi.

Maçın sonlarına doğru Yamal, 87. dakikada üçüncü golü atarak olağanüstü gecesini taçlandırdı. 89. dakikada Marcus Rashford skoru 4-1'e getirerek Barcelona'nın galibiyetini kesinleştirdi ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Espanyol ise 38 puanda kalarak sıralamanın ortasında yer aldı.

