2. Lig

Liderlere ağır darbe

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2.Lig Kırmızı Grup lideri Eyüpspor ve 3.Lig 4. Grup lideri Aksaray Belediyespor, haftayı kayıpla kapattı.

Misli.com 2. Lig'de 16'ncı hafta maçları oynanırken, Misli.com 3. Lig'de 15'inci hafta mücadelesi 4. Grup'ta oynanan karşılaşmalarla başladı. 2.Lig Kırmızı Grup lideri Eyüpspor, deplasmanda 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. 3.Lig 4.Grup'ta ise lider Aksaray Belediyespor, 52 Orduspor'a 2-1 yenilerek hem üç puanı hem de liderlik koltuğunu kaybetti.

Günün en farklı galibiyetini ise Mamak FK'yı 7-1 yenen Pendikspor elde etti.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Editörün Seçtikleri

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    2. Lig Beyaz Grup

    13.00 Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor: 4-0

    13.00 Çorum FK-Hacettepe: 2-0

    13.00 Kocaelispor-Uşakspor: 2-0

    13.00 İnegölspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1

    13.00 Niğde Anadolu FK-Anagold 24Erzincanspor: 0-1

    13.00 Ergene Velimeşespor-Kahramanmaraşspor: 1-0

    13.00 Ankara Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0 

    13.00 Sarıyer-Gümüşhanespor: 4-0

    Not: Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor karşılaşması ertelendi. 

     

    Kırmızı Grup

    13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Kırşehir Belediyespor: 3-5 

    13.00 Bayburt Özel İdare-Bodrumspor: 1-2

    13.00 Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 2-0

    13.00 Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor: 0-4

    13.00 Turgutluspor-Pazarspor: 2-1

    13.00 Etimesgut Belediyespor-Vanspor: 0-2 

    13.00 GMG Kastamonuspor-Kırklarelispor: 2-2

    13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Tarsus İdmanyurdu: 1-2 

    13.00 Pendikspor-Mamak FK: 7-1

    13.00 Sivas Belediyespor-Eyüpspor: 2-2 

     

    3. Lig 

    1954 Kelkit Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1

    68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor: 1-2

    Bergama Belediyespor-Düzcespor: 1-2

    Modafen-Alanya Kestelspor: 1-1

    Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bursa Yıldırımspor: 2-3 

    Haberin devamı aşağıda

    Muğlaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1 

    Kozanspor-Bayrampaşaspor: 2-0

    Adıyaman 1954-Siirt İl Özel İdare: 1-0

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