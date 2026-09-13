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Libya'da hayali bir maaşla: Sofiane Boufal Trablus'a iniş yaptı

Transfers
Fas
Al-Ittihad
S. Boufal
Fas
Libya

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Faslı Sofiane Boufal, bu yaz transfer döneminde Fransız ekibi Le Havre'dan ayrılarak serbest futbolcu konumuna geldikten sonra, Ittihad kulübüne transferini tamamlamak üzere bugün pazar günü Libya'ya geldi.

Faslı "Hespress" sitesinin haberine göre, 32 yaşındaki Boufal, geçen sezon kış transfer döneminde katıldığı Le Havre ile bağının sona ermesinin ardından gerçekleşen bu transferde Ittihad ile imza atmaya hazırlanmak için Libya'ya geldi.

Boufal, kulüpten ayrılıp bedelsiz transferle takım değiştirmeye uygun hale gelmeden önce Le Havre ile 17 maça çıktı, bu maçlarda 1 gol atarken 4 gole de asist yaptı.

Habere göre, Faslı futbolcu başta Fransa İkinci Ligi ve La Liga olmak üzere bazı Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti, ancak en yakın rotası Ittihad kapısından geçerek Libya Ligi'ne doğru görünüyor.

"Hespress", raporlara göre anlaşmanın resmi olarak tamamlanması halinde Boufal'ın Libya'da yıllık 4 milyon avroyu aşan bir maaş alacağını belirtti.

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Boufal, birçok kulüpte yer almasının yanı sıra son yıllarda önemli isimlerinden biri olduğu Fas Milli Takımı ile sürdürdüğü uluslararası kariyeriyle birlikte, Avrupa sahalarında geniş bir tecrübeye sahip.

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