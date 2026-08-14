Liao'nun değeri çöktü: Milan taleplerini yarıya indirdi

Portekizli Rafael Leao'nun geleceği, beklenen büyük bir transferden Milan için ağır bir yüke dönüştü. Kulüp, mali taleplerini şaşırtıcı biçimde düşürerek oyuncunun serbest kalma bedelinin yarısından daha azına ayrılmasının önünü açtı.

"Football Italia" ağının aktardığına göre, Rossoneri'nin yeni teknik direktörü Ruben Amorim, Portekizli yıldıza tam olarak ikna olmadı ve onu bu yaz uygun bir teklif gelmesi halinde satılabilecek oyuncular listesine dahil etti.

27 yaşındaki Leao, 2025-2026 sezonunun sonunda Milan yönetimine İtalya dışında yeni bir deneyim yaşamak istediğini bildirmiş, İngiltere ya da İspanya liglerine gitmeyi tercih ettiğini belirtmişti. Sözleşmesinde yalnızca iki yıl kaldığı için kulüp, oyuncunun son sözleşme yılına girmeden ve fiyatı daha da düşmeden önce mali bir kazanç elde etmek için bu yazın son fırsat olabileceğini fark etti.

Buna rağmen oyuncu, şimdiye kadar İngiltere ya da İspanya'dan herhangi bir resmi teklif almadı ve transfer piyasasının kapanmasına yalnızca iki hafta kala geleceği belirsizliğini koruyor.

"Sky Sport Italia"nın aktardığına göre Amorim, ayrılmaya aday isimlerden oluşan bir liste hazırladı. Bu listede Christopher Nkunku, Fikayo Tomori, Yusuf Fofana ve David Odogu yer alıyor; ayrıca Leao, Santiago Gimenez ve Pervis Estupiñan'dan da vazgeçilebilir.

Ağ, Amorim'in Leao'nun 2026-2027 sezonunda kalmasına karşı olmadığını, ancak uygun koşullar oluşması halinde satışına da itiraz etmeyeceğini vurguladı.

175 milyon eurodan 40 milyona

Asıl şok, oyuncunun fiyatındaki gelişmelerde yaşandı. Milan başlangıçta 60 milyon euro talep ettikten, ardından beklentilerinin tavanını 50 ile 60 milyon arasına çektikten sonra, cuma günkü rapor yönetimin artık yalnızca 40 ile 45 milyon euro arasındaki teklifleri dinlemeye hazır olduğunu ortaya koydu. Bu, kulübün son sözleşme yenilemesinde belirlediği 175 milyon euroluk serbest kalma bedeline kıyasla büyük bir çöküş anlamına geliyor.

Durumu daha da karmaşık hale getiren bir gelişme de, Leao'nun cumartesi günü Manchester United karşısındaki hazırlık maçında oynamasına engel olacak ve gelecek pazar Torino'ya karşı oynanacak İtalya Ligi açılış maçında da yer alamama tehlikesi doğuran bir kas yırtılması yaşaması oldu.