Lewis Holtby, Beşiktaş için İstanbul'da

Bonservisi elinde bulunan Alman orta saha oyuncusu Holtby, Beşiktaş'la transfer görüşmeleri yapmak için Türkiye'ye geldi.

Beşiktaş, Hamburg'la sözleşmesi biten Lewis Holtby'yi İstanbul'a getirdi.

beIN Sports'un geçtiği habere göre Holtby bugün 'ye geldi ve Beşiktaş'la görüşmek için tesislere geçti. Tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı düşünülüyor.

Holtby için yıllık 1.8 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklif edildiği konuşuluyor.

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28 yaşındaki orta saha oyuncusu beş yıldır Hamburg formasını terletiyor fakat Alman ekibiyle sona eren sözleşmesi yenilenmedi. Bonservisi elinde olan Holtby, Shinji Kagawa'nın gidişi sonrasında o bölgeye alternatif arayan Beşiktaş için ideal bir aday olarak ön plana çıktı.

Kariyerinde deneyimi de bulunan Holtby, A Milli Takımı'nın formasını üç defa giydi.

Lewis Holtby, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerine ek olarak sol kanatta da görev alabiliyor.