Robert Lewandowski'ye bir ödül daha: Hep bunu düşüneceğim

Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, Polonya Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Nişanı aldı.

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Robert Lewandowski, bir ödül daha kazandı. Polonyalı yıldız, ülkesinde, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'dan devlet nişanı aldı.

Robert Lewandowski neler söyledi?

Yıldız isim, üstün başarıs gösteren askerlere ve ülkesini yurt dışında başarıyla temsil eden kişilere verilen nişanı aldığı törende açıklamalar yaptı.

"Son yıllarda birçok kupa ve birçok ödül kazanmış olsam da yalnız başıma kaldığımda hep bu nişanı düşüneceğim. Bunun tadını çıkaracağım. Anca hedeflerim her zaman yüksek ve kazandığım başarılara takılıp kalmamalıyım."

Cumhurbaşkanı Duda da törende kısa bir açıklama yaptı. "Herkes Robert Lewandowski gibi, Cristiano Ronaldo gibi futbol oynayamaz. Sen dünyanın en iyisisin."

Yılın oyuncusu seçilmişti

Polonyalı golcü, geçen sezon Bayern Münih formasıyla lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Almanya Kupası zaferi yaşadı. Lewandowski FIFA ve UEFA tarafından yılın futbolcusu seçilmişti.

Polonya Milli Takımı ile 88 maçta 55 gole imza atan Lewandowski, Bayern Münih formasıyla 392 kez gol sevinci yaşadı.