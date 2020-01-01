Lewandowski'nin favori teknik direktörü Klopp

Robert Lewandowski, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen soruları yanıtladı...

'te forma giyen Robert Lewandowski, favori teknik direktörünün Jürgen Klopp olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından soruları yanıtlayan 31 yaşındaki Polonyalı futbolcu, son iki yılda ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier Lig şampiyonluklarını kazanan Alman teknik adamı en iyi teknik direktörler arasında ilk sıraya koydu.

Klopp'un iki yüzü olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Bir yüzü baba gibidir, diğer yüzü teknik direktör. Futbolcular için büyük motivasyon kaynağıdır. Bunu mükemmel yapıyor çünkü nerede duracağını biliyor." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

2010-14 yıllarında Klopp'un çalıştırdığı 'un kadrosunda yer alan Lewandowski, bu dönemde iki şampiyonluğu yaşarken, bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı.