Lewandowski, Yamal'ı savundu ve İspanya'nın güç noktasını belirledi

Amerikan ekibi Chicago Fire'ın oyuncusu Robert Lewandowski, İspanya'nın Arjantin'i tek golle mağlup ettiği 2026 Dünya Kupası finaline dair görüşlerini açıkladı.

Şampiyonluğunun ardından birçok eski futbolcu, takımın ikinci yıldızı kazanmasına katkı sağlayan yüksek sportmenlik ruhunu ve oyun tarzını övdü.

Final maçı sırasında, özellikle Ferran Torres'in golünün ardından, Lewandowski'nin Villa, Casillas, Llorente ve Xavi gibi İspanyol futbol efsanelerinin yanında kutlama yaptığı görüldü.

Eski Barcelona oyuncusu "ESPN" kanalına şunları söyledi: "En heyecanlı final değildi. Sahanın zemini yavaştı ve bu oynanacak en iyi yol değildi. İspanya üstündü ve maçı erken ya da daha farklı bir skorla kazanabilirdi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Oyunun akışına baştan sona hâkim oldular ve sürekli topa sahip oldular. İspanya'yı destekliyordum, çünkü Barcelona'da yıllar geçirdim ve orada birçok arkadaşım var, bu yüzden onları güçlü bir şekilde destekledim. Arjantin tarafında ise yalnızca Messi'yi destekliyordum, ama o zaten son Dünya Kupası'nı kazanmıştı; bu nedenle İspanya'nın kazanmasını istedim."

Ve ekledi: "Genç bir takım ve hâlâ bir Dünya Kupası daha kazanabilirler. Futbolun ve İspanya'nın zaferinin keyfini çıkardım."

Ayrıca Lamine Yamal'in Dünya Kupası'ndaki performansı hakkında da konuşma fırsatı buldu: "En iyi performansını sergilemedi, ama durum son derece zordu. Kendisini sekiz hafta boyunca sahalardan uzak tutan bir sakatlıktan dönüyordu, ardından her üç günde bir oynanan maçlar nedeniyle pek antrenman yapamadı."

Şöyle bitirdi: "İspanya'nın avantajı tek takım ruhu; hem Lamine'in kazanmasına yardım ettiler hem de o takımın zaferine katkıda bulundu."