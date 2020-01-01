Lewandowski: Real Madrid'e attığım 4 golü asla unutmayacağım

Robert Lewandowski, koronavirüs, Bundesliga'nın dönüşü, unutamadığı maçlar, Leroy Sane ve daha birçok konu üzerine açıklamalar yaptı.

'in başarılı golcüsü Robert Lewandoski, hayatı boyunca unutamadığı maçlar arasında 'e 4 gol attığı maçı ekledi.

Polonyalı yıldız, 'nın dönüşüne kısa bir süre kala basın mensupları ile bir araya gelerek soruları yanıtladı.

forması giyen ve geçtiğimiz sezondan bu yana takımı Bayern Münih ile anılan Leroy Sane üzerine Lewandowski şunları söyledi:

Daha fazla takım

"Leroy Sane ile ilgili çok fazla iddia ortaya atılıyor. Söyleyebileceğim tek şey onun muazzam yeteneklere sahip, takım arkadaşlarıyla çok iyi bir uyum içinde olan harika bir futbolcu olduğu. Sadece Premier Lig'de ya da Şampiyonlar Ligi'nde değil; 'de de neler başardığını gördük. Oyun içinde çözüm bulmaya yardım eden bir oyuncu."

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayının ortasından beri oynanmayan ve 16 Mayıs'ta resmen başlayacak olan Bundesliga hakkında tecrübeli oyuncu şunları dile getirdi:

"İşlerin yeniden devam edecek olmasından dolayı mutluyuz. Futbolsuz geçen zaman çok zordu ama önce sağlık geliyor. 'daki durumun şu anda dengeli olduğunu düşünüyorum. Güvende hissediyoruz ve oynayabileceğimizi düşünüyoruz. En önemlisi de bu."

Maçların seyircisiz olması üzerine de yorumda bulunan Lewa, "Bu bizim için yeni bir durum ama kabul etmek ve boş tribünlere elimizden geldiği kadar alışmak zorundayız. Her şeye rağmen milyonlarla insan bizi izleyecek. Umarım alışana kadar büyük sorunlarla karşılaşmaz ve oyun kalitemizi koruyabiliriz" dedi.

"Real Madrid maçını asla unutmayacağım"

Kariyerinin en iyi maçının hangisi olduğu sorulduğunda Lewandowski şöyle söyledi: "Çok fazla var ama 9 dakikada 5 gol attığım maçını söyleyebilirim. Çok özeldi; aslında imkansız bir şeydi. Böyle bir şeyi yapabileceğimi hayal edemezdim. Hayatım boyunca unutmayacağım. Ayrıca 2013 Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde Dortmund'da oynarken Real Madrid'e karşı 4 gol attığım maçı da asla unutmayacağım."

Karantina sürecinde yaptığı çalışmalar ve fiziksel durumu üzerine 31 yaşındaki isim şöyle devam etti: "Biz pek ara vermiş sayılmayız. Evlerimizde uyguladığımız antrenman programları hiç de kolay değildi. Aksine eskisinden daha iyi hissediyorum çünkü önceki iki ayda olduğundan daha fazla spesifik çalımalar yaptım. Kendi kondisyonum üzerinde özel olarak çalışabildim. Daha önce fırsatım olmayan çalışmaları yaptım. Kulübün hazırladığı program çok iyiydi."

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"Ne zamana kadar oynarım bilmiyorum"

Vücudunun sırlarına da değinen Lewandowski, "Küçük ayrıntılara dikkat etmek çok önemli. Sağlıklı bir diyetin yanı sıra maçlar ve antrenmanlar için vücudunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Belki normalden 2-3 yıl daha fazla oynamaya devam edebilirim diye böyle yapıyorum ki bu benim için harika olur. Ne zamana kadar oynayacağımı bilmiyorum. Bunun hakkında konuşmak için daha çok erken ama en üst düzeyde kalabildiğim kadar çok kalmak istiyorum. Benim hedefim bu" dedi.

Son olarak takımının kaldığı ve çalışmalarını sürdürdüğü 'karantina oteli'nden bahseden Lewandowski şunları ifade etti: "Antrenmanlardan sonra bir şeyler yapacak vaktimiz oluyor. Ayak ve masa tenisi, poker ve bilardo oynuyoruz. Bazı arkadaşların oyun konsolu var. O odada FIFA veya Call of Duty oynuyoruz. Bizim için de kolay değil elbette; çünkü ailelerimizle beraber olmak istiyoruz. Ancak durumu olduğu gibi kabullenmemiz lazım."