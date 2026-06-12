Lewandowski nihayet gideceği yeri belirledi

Polonyalı forvet Robert Lewandowski, 3 La Liga şampiyonluğu ile taçlandırdığı başarılarla dolu 4 yılın ardından Barcelona'daki kariyerine son verdi; bu adım, onun Amerikan Futbol Ligi'ne (MLS) beklenen transferinin önünü açıyor.

Transfer piyasası konusunda uzman İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Lewandowski'nin önümüzdeki günlerde geleceğini belirlemek üzere ABD'ye gitmesinin beklendiğini açıkladı. Chicago Fire takımı, transferi tamamlamak için elinden geleni yapıyor ve Lewandowski'ye ciddi bir ilgi gösteriyor.

Lewandowski, duygusal bir açıklamayla ayrıldığını duyurdu ve şunları söyledi: "Zorluklarla ve sıkı çalışmayla dolu 4 yılın ardından, ayrılma zamanı geldi. Görevimi tamamladığımı hissederek ayrılıyorum. Dört sezon, üç La Liga şampiyonluğu."

37 yaşındaki Polonyalı golcü şunları ekledi: "Başladığım günden beri taraftarların bana gösterdiği sevgiyi asla unutmayacağım. Futbol kariyerimin en güzel dönemlerini yaşamama fırsat verdiği için Başkan Laporta'ya özel teşekkürlerimi sunuyorum."

Romano'ya göre Chicago Fire, son yıllarda önemli bir gelişme kaydeden Amerikan liginde yeni bir deneyim yaşaması için oyuncuyu ikna etmek amacıyla 2 veya 3 yıllık bir sözleşme içeren cazip bir teklif sundu.

İtalyan gazeteci, nihai kararın artık Lewandowski'nin elinde olduğunu ve oyuncunun, futbol kariyerinin son durağı olabilecek bu adımı atmadan önce teklifi dikkatle incelediğini belirtti.