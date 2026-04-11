Lewandowski, geleceğini belirleyecek resmi bir teklif aldı

Barcelona'nın Polonyalı forveti Robert Lewandowski, Katalan kulübüyle geleceğini netleştirmek üzere resmi bir teklif aldı.

Lewandowski'nin Barcelona ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor ve Polonyalı forvet şu anda herhangi bir kulüple bedelsiz olarak sözleşme imzalayabilir.



İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona, Robert Lewandowski'ye sözleşmesini yenilemek için resmi teklifini sundu.

İspanyol gazete, Barcelona'nın resmi teklifinin sadece bir yıllık uzatmayı içerdiğini ve Polonyalı oyuncunun şu anda aldığı maaşta önemli bir indirim olduğunu, özellikle de Ağustos ayında 38 yaşına gireceğini belirtti.

Polonyalı forvet, Barcelona'ya bu ayın sonunda geleceği hakkında nihai kararını vereceğini söyledi.

Gazete, Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi'nin bu hafta Barcelona'da kulüp temsilcileriyle görüşmek ve teklifin ayrıntılarını öğrenmek için bulunduğunu belirtti.



Bu adım, son haftalarda 37 yaşındaki forveti kendilerine katmaya ikna etmek için diğer birçok kulübün uyguladığı baskıların ardından geldi.

Lewandowski, şu anda ailesiyle birlikte kendisine sunulan tüm teklifleri değerlendirmeye başlayacak. Son saatlerde anlaşmayı sonuçlandırmak için baskıyı artıran Milan'ın yanı sıra Juventus, ABD'li Chicago Fire ve birkaç Suudi kulübünden de teklifler aldı.

Polonyalı yıldızın önceliği, eşi ve iki kızıyla şehirde sürdürdüğü istikrarlı ve mutlu yaşam nedeniyle Barcelona'da kalmak olsa da, bu karar onun daha yüksek maddi tekliflerden vazgeçmesine neden olabilir.

Rekabetçi kişiliğiyle tanınan Lewandowski, kulübün ilk 11'de oynayacak üst düzey bir forvet transfer etmesi şartıyla, Katalan takımının kadrosunda ikincil bir rol üstlenmeye hazır; bu da Polonyalı yıldızın Barça'nın gelecekle ilgili spor projesini öğrenme ihtiyacını açıklıyor. Mesele sadece mali şartlarla sınırlı değil. Ayrıca



