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R. Lewandowski

Lewandowski, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı! Szczesny penaltı kurtardı, Polonya, Suudi Arabistan maçından sağ çıktı

İdil Erin Tetik
18:43 GMT+3 26.11.2022
Poland Saudi Arabia World Cup 2022
Robert Lewandowski, Polonya'nın Suudi Arabistan'ı mağlup ettiği maçta ilk Dünya Kupası golünü attı.

  • İlk golü Zielinski attı
  • Szczesny penaltı kurtardı
  • Lewandowski, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı

NE OLDU? Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup ederken C Grubu'nda 4 puanla zirveye yerleşti. Maçta gol perdesini, 39. dakikada Lewandowski'nin asistinde Zielinski kaydetti. 45+1. dakikada Suudi Arabistan penaltı kaçırsa da Szczesny gole izin vermedi ve Polonya'yı önde tuttu. Robert Lewandowski asistinin ardından 82. dakikada sahneye kendisi çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

BÜYÜK RESİM: Robert Lewandowski, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü kaydetti ancak Polonya formasıyla 77 gole ulaştı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA MAÇ:

PUAN DURUMU

TakımPGBMAVPUAN
Polonya2110+24
Suudi Arabistan2101-13
Meksika101001
Arjantin1001-10

SIRADA NE VAR? Suudi Arabistan karşısında hayati bir üç puan alan Polonya, C Grubu'ndaki en zorlu sınavını Arjantin karşısında verecek. Suudi Arabistan ise Meksika karşısında gruptaki üçüncü maçına çıkarak galibiyeti hedefleyecek.

MAÇ PUANI (BEŞ ÜZERİNDEN):

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