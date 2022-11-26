Lewandowski, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı! Szczesny penaltı kurtardı, Polonya, Suudi Arabistan maçından sağ çıktı
- İlk golü Zielinski attı
- Szczesny penaltı kurtardı
- Lewandowski, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı
NE OLDU? Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup ederken C Grubu'nda 4 puanla zirveye yerleşti. Maçta gol perdesini, 39. dakikada Lewandowski'nin asistinde Zielinski kaydetti. 45+1. dakikada Suudi Arabistan penaltı kaçırsa da Szczesny gole izin vermedi ve Polonya'yı önde tuttu. Robert Lewandowski asistinin ardından 82. dakikada sahneye kendisi çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.
BÜYÜK RESİM: Robert Lewandowski, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü kaydetti ancak Polonya formasıyla 77 gole ulaştı.
ÜÇ FOTOĞRAFTA MAÇ:
PUAN DURUMU
|Takım
|P
|G
|B
|M
|AV
|PUAN
|Polonya
|2
|1
|1
|0
|+2
|4
|Suudi Arabistan
|2
|1
|0
|1
|-1
|3
|Meksika
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|Arjantin
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
SIRADA NE VAR? Suudi Arabistan karşısında hayati bir üç puan alan Polonya, C Grubu'ndaki en zorlu sınavını Arjantin karşısında verecek. Suudi Arabistan ise Meksika karşısında gruptaki üçüncü maçına çıkarak galibiyeti hedefleyecek.
MAÇ PUANI (BEŞ ÜZERİNDEN): ⭐⭐⭐⭐
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