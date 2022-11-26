Lewandowski, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı! Szczesny penaltı kurtardı, Polonya, Suudi Arabistan maçından sağ çıktı

Robert Lewandowski, Polonya'nın Suudi Arabistan'ı mağlup ettiği maçta ilk Dünya Kupası golünü attı.

İlk golü Zielinski attı

Szczesny penaltı kurtardı

Lewandowski, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı

NE OLDU? Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup ederken C Grubu'nda 4 puanla zirveye yerleşti. Maçta gol perdesini, 39. dakikada Lewandowski'nin asistinde Zielinski kaydetti. 45+1. dakikada Suudi Arabistan penaltı kaçırsa da Szczesny gole izin vermedi ve Polonya'yı önde tuttu. Robert Lewandowski asistinin ardından 82. dakikada sahneye kendisi çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

BÜYÜK RESİM: Robert Lewandowski, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü kaydetti ancak Polonya formasıyla 77 gole ulaştı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA MAÇ:

PUAN DURUMU

Takım P G B M AV PUAN Polonya 2 1 1 0 +2 4 Suudi Arabistan 2 1 0 1 -1 3 Meksika 1 0 1 0 0 1 Arjantin 1 0 0 1 -1 0

SIRADA NE VAR? Suudi Arabistan karşısında hayati bir üç puan alan Polonya, C Grubu'ndaki en zorlu sınavını Arjantin karşısında verecek. Suudi Arabistan ise Meksika karşısında gruptaki üçüncü maçına çıkarak galibiyeti hedefleyecek.

MAÇ PUANI (BEŞ ÜZERİNDEN): ⭐⭐⭐⭐