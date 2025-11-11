Lewandowski’den Fenerbahçe’ye olay yanıt! Transferde bomba gelişme

Fenerbahçe’nin kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği iddia edilen Polonyalı golcü için İspanyol basınında şaşırtan bir haber yapıldı.

Robert Lewandowski’nin kariyerine yönelik yaptığı açıklama, Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan yıldızdan cevap niteliğindeydi.

Ne oldu?

Sport'ta yer alan haberde 37 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda Barcelona ile olan sözleşmesinin sona ereceği ifade edilirken, yıldız oyuncunun Barcelona'dan yeni sözleşme teklifi beklediği ve İspanyol devinde kalmak istediği vurgulandı.

Ancak haberin çarpıcı kısmında Lewandowski'nin Barcelona'dan yeni teklif almaması halinde tüm dünyayı şaşırtacak bir karar almayı planladığı belirtildi. Habere göre; Robert Lewandowski, Barcelona'nın kendisine yeni sözleşme teklifi yapmaması halinde aktif futbol kariyerini noktalamayı planlıyor.

Kariyerini üst düzey bir seviyede noktalamayı hedefleyen Lewandowski'nin, hala üst seviyede verimli performans sergileyebileceğine inandığı ve bunu kaybetmek istemediği aktarıldı.

Performansı

Bu sezon La Liga'da 9 resmi maçta forma giyen Robert Lewandowski, bu maçlarda Barcelona formasıyla 7 gol atarak dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.