Leverkusen ile görüşmeler Moussa Diaby'yi Al-Ittihad'dan uzaklaştırıyor

Ittihad'ın Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby, cuma akşamı Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında Kadisiye ile oynanacak maç öncesinde Dammam'a giden takım kafilesinde yer almadı. Bu gelişme, oyuncunun "El-Amid"den ayrılığının yaklaştığına dair tahminleri güçlendirdi.

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Suudi Arabistan merkezli "Şarku'l-Avsat" gazetesinin aktardığına göre, son günlerde geleceği büyük ilgi odağı haline gelen ve bir Avrupa kulübüne transferi konusunda görüşmeler yürütülen Diaby, Ittihad'ın Dammam'a giden kafilesine katılmadı.

Diaby'nin Kadisiye maçındaki bu yokluğu, Hâdim'ül-Harameyn'iş-Şerifeyn Kupası'nın son 32 turundaki Necme maçında da kadro dışı bırakılmasının ardından üst üste ikincisi oldu. Böylece oyuncunun mevcut dönemde takımdaki durumuna ilişkin belirsizlik daha da arttı.

Bu gelişmeler, Diaby'yi yeniden kadrosuna katmak isteyen Alman ekibi Bayer Leverkusen ile süren görüşmelerle aynı döneme denk geliyor. Fransız oyuncu, Aston Villa'ya ve ardından Ittihad'a transfer olmadan önce bu kulüpte dikkat çekici bir dönem geçirmişti.

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Diaby, takımın en önemli hücum unsurlarından biri olacağına dair büyük umutlarla Ittihad'a katılmıştı. Ancak bu dönemde ayrılığının gündeme gelmesi, özellikle transfer piyasasının kapanış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte "El-Amid" kadrosunda yeni bir değişikliğin kapısını aralıyor.

Önümüzdeki günlerde Diaby'nin geleceğine ilişkin belirleyici gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Bayer Leverkusen ile yürütülen görüşmelerin nihai bir anlaşmaya varıp varmayacağı merakla bekleniyor; böyle bir durumda oyuncu Ittihad'daki dönemini kapatarak yeniden Avrupa sahalarına dönmüş olacak.