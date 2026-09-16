Levante ile Athletic Club arasındaki LaLiga maçı son anda ertelendi

LaLiga'da Levante ile Athletic Club arasında çarşamba akşamı oynanması gereken maç son anda ertelendi. Bunun nedeni Valencia'daki aşırı yağış.

İki takım arasındaki karşılaşmanın TSİ 21.30'da başlaması gerekiyordu. Her iki takım da ısınma için sahaya ‘normal şekilde’ çıktı, ancak ardından yağmur giderek şiddetlendi.

Kısa süre içinde sahada su birikintileri oluştu. Görüntülerde, saat 21.30 civarında oyuncu tünelinin bile su altında kaldığı görülüyor.

Bunun üzerine hakemler, lig organizasyonuyla yapılan görüşmenin ardından maçı erteleme kararı aldı. Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı henüz bilinmiyor.

İspanya meteoroloji kurumu, bugün için Valencia bölgesinde zaten turuncu alarm ilan etmişti. Önümüzdeki saatlerde de şehirde ve çevresinde yağmurun şiddetli şekilde sürmesi bekleniyor.

Levante şu anda LaLiga'da 5 maç sonunda 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Kulüp geçen sezon küme düşmekten kıl payı kurtulmuştu.

Geçen sezonu 12. sırada tamamlayan Athletic ise şu anda LaLiga'da biraz daha yukarıda, 9. basamakta bulunuyor. Bask kulübünün 7 puanı var.