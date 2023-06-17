A Millî Takım'ın genç orta sahası Arda Güler, üniversite sınavına giremedi.

Türkiye A Millî Futbol Takımı, Euro 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'yı deplasmanda İrfan Can Kahveci'nin 90+5'te kaydettiği gol ile 3-2 kazanmayı başardı.

Ay-yıldızlılar, bu galibiyetin ardından maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler'le ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

18 yaşındaki golcü, maçta forma giydiği için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giremedi. Genç yıldız, millî takımda oynadığı için üniversite sınavını kaçırdı.

Arda Güler'i ne bekliyor?

Fenerbahçe'nin yıldızı, yaz transfer döneminde en fazla konuşulan futbolcuların başında geliyor. Bilindiği gibi Arda'nın 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Avrupa'nın devleri 18 yaşındaki futbolcunun peşinde ve Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu takımda tutmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuya kısaca değinen başkan Ali Koç, "Ne olacağı henüz belli" değil ifadelerini kullandı.

Arda'nın, menajer Hasan Çetinkaya’ya verdiği yetki belgesini geçtiğimiz günlerde noter huzurunda feshettiğini ortaya çıkmıştı.