Fransa milli takımının yıldızı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Pazartesi akşamı Irak ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Fransa, Dünya Kupası'na Senegal'i 3-1 yenerek başladı; Irak milli takımı ise Norveç'e 4-1 yenildi.

"AS" gazetesine göre, Fransa'nın oyuncusu Aurélien Tchouaméni, kas sakatlığı nedeniyle bugün antrenmana çıkamadı.

Yokluğunun nedeni resmi olarak açıklanmasa da, maç arifesinde normal şekilde antrenman yapamaması, pratikte Irak maçında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Irak maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Chouaméni spor salonunda sabit bisiklet egzersizleri yaptı ve fizyoterapistten tedavi gördü... İlk bakışta endişelenecek bir durum yok." Teknik direktör, bu konuyu önemsiz göstererek, sezonun bu döneminde yorgunluk yaşayan takım ve oyuncuların yararı için rotasyonun gerekli olduğunu açıkladı.

Chouamini, New York’ta Senegal ile oynanan açılış maçında 90 dakika boyunca sahada kaldı ve zamanla gelişen performansı, özellikle Adrian Rabiot ile birlikte oynarken son derece olumluydu.

Bir sonraki maçta, Roma’nın orta saha oyuncusu Mano Koné’nin onun yerini alması bekleniyor.