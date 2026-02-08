Leroy Sane’nin durumu belli oldu! Galatasaray’da karar verildi

Galatasaray'da ayak bileğinden sakatlık geçiren ancak beklenenden çok daha kısa sürede geri dönen Leroy Sane’nin Çaykur Rizespor deplasmanına götürülme ihtimali bulunuyordu fakat Alman yıldız Rize'ye götürülmedi.

Sarı-Kırmızılı ekibin teknik ve sağlık heyetinin ortak kararıyla Alman yıldızın riske edilmemesine karar verildiği vurgulandı.

Hedef Juve maçı!

Galatasaray zorlu mücadeleye giderken İstanbul’da çalışmalarını sürdürecek olan Sane, Juventus maçı için saklanıyor. Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi’ndeki karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkabilecek.

Performansı

Süper Lig'de bu sezon 18 maça çıkan Leroy Sane 6 gol atarken takımına 3 asistlik katkı sundu.

Alman yıldız, toplamda oynadığı 28 maçta ise 6 gol attı ve 7 asist yaptı.