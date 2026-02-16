Leroy Sane, Juventus maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı

Galatasaray, Avrupa sahnesinde kritik bir sınava hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off etabında 17 Şubat Salı günü RAMS Park’ta Juventus ile karşı karşıya gelecek.

mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk hem eşleşmeyi değerlendirdi hem de kadronun son durumuna dair önemli bilgiler paylaştı.

“Kendi sahamızda kazanıp avantaj elde etmek istiyoruz” Juventus eşleşmesine ilişkin konuşan Okan Buruk, iki maçlık planın önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

“Sezona başlarken hedefimiz ilk 8'e girip son 16'ya kalmaktı. Play-off'la başarmak, bizim için önemli bir fırsat. Rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Zor bir dönemden geçiyorlar. Şanssız bir dönem geçiriyorlar. 2 gün önce bir maç oynadılar. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Kendi sahamızda kazanıp avantaj elde etmek istiyoruz. İki maçlık bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. İnşallah yarın taraftarlarımızla kutlayabileceğimiz bir galibiyet alırız.”

Okan Buruk sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir denge içinde iki maçlık bölümü oynamak gerekiyor. Hücum yapacağız. İyi savunma ve hücum yapacağız. Rakibimizin güçlü ve iyi yanlarını bilerek savunma yapmamız gerekiyor. Taraftarımızla birlikte iyi bir galibiyet alma şansımız var. Karşımızda çok iyi bir takım var.”

Leroy Sane için kritik açıklama

Sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen Leroy Sane’nin durumuna da değinen deneyimli teknik direktör, oyuncunun dönüş sürecine ilişkin net konuştu: "Manchester City maçında sakatlanmıştı 28 Ocak'ta. 20 günlük maç eksiği var ama son 3 gündür takımla antrenman yapıyor ve yarın bizimle birlikte olacak. Her türlü oynayabilecek durumda.”

Taktik plan ve takımın son durumu

Rakibin oyun yapısına da değinen Okan Buruk, Juventus’un farklı savunma dizilişlerine dikkat çekti: “Inter maçını 4'lü savunmayla oynadılar. Diğer maçlarda 3'lü başlayıp 4'lüye geçtikleri ve zaman zaman 5'li savunma yaptıkları bölümler var. McKennie sürekli gezen ve rakiplerin kafasını karıştıran bir oyuncu. Hareketlilik çok fazla. Kompakt olmamız gereken bir maç rakip ne oynarsa oynasın. Bizim birlikte hareket etmemiz en önemli nokta olacak.”

Takımın genel performansına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Savunma yaptığımız maç sayısı çok az oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde o savunmayı iyi yapmanız gerekiyor. Çok eksik kaldığımız dönemin dışında çok iyi savunma örnekleri var. Liverpool ve Bodo/Glimt maçları var. Şu anda fiziksel, mental ve kadro olarak en iyi durumumuzdayız. Sakatlıktan da çok fazla dönen oyuncumuz var. Kadromuz bu maç için çok daha güçlü."

Lemina yok ama güven tam

Karşılaşmada kart cezası nedeniyle Mario Lemina forma giyemeyecek. Okan Buruk oyuncunun yokluğuna rağmen takıma güvendiğini vurguladı: "Bu tür maçlar için Lemina profilinde oyuncuların olması önemli olurdu. Ama onun olmadığı senaryoda diğer oyuncularımızın aynı direnci göstereceklerine inanıyorum. İkinci maçta Lemina olacak. Şu anda oyuncularımız yüzde 100 hazır. Kendileri için çok önemli bir maça çıkacaklar. Bunun da hakkını verecekler.”