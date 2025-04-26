Leroy Sane, İstanbul devinin yolunda: 'Konuşmaya hazırız' Transfer için zemin yokladı

Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Leroy Sane için yeni bir macera başlayabilir.

Alman yıldız Leroy Sane'nin Bayern Münih'teki durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Sözleşmesi bitecek yıldız oyuncuya Süper Lig'den de büyük bir ilgi olduğunun altı çiziliyor.

Galatasaray devrede!

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray’ın Leroy Sane ısrarı sürüyor. Sarı- Kırmızılılar, devre arasında kontratının bitimine 6 ay kala temas kurduğu Alman yıldız için bir kez daha devreye girdi. Yeni sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosunda Sane’ye de mutlaka yer vermek isteyen Galatasaray, 29 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih’le kontrat yenileme sürecini yakından takip ediyor.

Transferde umut yüksek

İlk görüşmede Cim Bom’a yeşil ışık yakan Leroy Sane'nin sonraki süreçte Bayern Münih ile arasındaki buzlar erimişti. Fakat şu ana kadar Sane’nin kulübüyle yeni sözleşme imzalamaması, Galatasaray cephesindeki transfer umutlarını artırmış durumda.

Haberin devamı aşağıda

'Konuşmaya hazırız'

Hatta Sarı-Kırmızılı yetkililerin daha birkaç gün önce Alman hücumcunun temsilcisiyle görüştüğü ve “Bizim teklifimiz hâlâ geçerli, anlaşmanın detaylarını konuşmaya hazırız” mesajını ilettiği öğrenildi.

Maliyeti dudak uçuklatıyor

Kulübe yakın kaynaklara göre bonservis bedeli olmayan Leroy Sane için Galatasaray’da gözden çıkarılan maaş yıllık 9-10 milyon Euro bandında. Yıldız futbolcunun ne kadar imza parası talep edeceği ise şimdilik bilinmiyor.