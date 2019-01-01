L'Equipe, Yusuf Yazıcı'yı manşete taşıdı! "Güçlü Türk kafası"

L'Equipe, futbol hayatına Fransa'nın Lille takımında devam eden ve son olarak Marsilya karşısında asist yapan Yusuf Yazıcı için özel sayfa hazırladı.

L’Equipe gazetesi, forması giyen Yusuf Yazıcı’ya tam sayfa ayırırken “Güçlü Türk Kafası” başlığıyla verdiği haberde milli futbolcudan övgüyle bahsetti.

"Güçlü Türk kafası" başlığı ile paylaşılan haberin girişinde, Yusuf Yazıcı'nın iki erkek kardeşiyle birlikte Trabzon'da büyüdüğüne, idolünün babası olduğuna, liseler arası turnuvada keşfedilişine kadar birçok bilgiye yer verildi.

"Milli Takım'a gideceğini biliyordum"

'dan eski takım arkadaşı Medjani, Yusuf Yazıcı hakkında, "Yusuf gerçekten Trabzon'un küçük dehasıydı. Bir gün Trabzonspor'da çok büyük etki yaratacağını ve Milli Takım'a gideceğini biliyordum" şeklinde konuşurken, haberde aynı zamanda Lille'in transferden sorumlu yöneticisi Luis Campos'nun oyuncuyu 3 yıl boyunca takip ettiğine vurgu yapıldı.

"Dünya starı olabilir"

Lille'de birlikte forma giyen Zeki Çelik ise takım arkadaşından şu şekilde bahsetti:

"Yusuf'un büyük bir karakteri var. Baskıyı çok iyi kanalize ediyor. Bu işin altından kalkacağını biliyordum. Gitgide takım için etkili biri oluyor. 'in önemli isimlerinden olabilir. Bence Yusuf bir dünya starı olabilecek kapasitede."

"Yüreğiyle oynuyor"

Lille Başkanı Gerard Lopez ise milli futbolcu hakkında 'yüreğiyle oynuyor' benzetmesi yaptı:

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"Yusuf potansiyelinin henüz yüzde 100'ünü yansıtmadığını biliyor. Ama ben zaman geçtikçe yaklaştığını görüyorum. Sahip olduğu yetenekle oyunun akışını çok iyi yönlendirebilir. Zeki birisi ve mental yönden güçlü. Sahada yüreğiyle oynuyor. Şimdiden takımımızın yüreği oldu diyebilirim."

Haberde teknik direktör Christophe Galtier'in görüşlerine de yer verildi:

"Yusuf 22 yaşındaki bir gence göre çok olgun birisi ve güçlü bir karaktere sahip. Bu zaten sahada da görünüyor. Bir şeyler kaçırdığı zaman yeniden başlıyor. Bize çok fazla katkısı olacağını hissediyorum."