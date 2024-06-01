Kariyerini Fenerbahçe'de noktalayan dünyaca ünlü savunma oyuncusu başarılarla dolu geçmişini ve geleceğe dair hedeflerini açıkladı.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra futbol hayatına nokta koyan efsane savunma oyuncusu Leonardo Bonucci kariyerine dair önemli detayları paylaştı. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un 12. sayfasında konuşan Bonucci ilk olarak kariyerindeki iyi ve kötü anlardan bahsederken, en büyük pişmanlığının Max Allegri ile yaşadığı tartışma olduğunu söyledi.



Kariyeri hakkında

“İki Dünya Kupası’ndan elenmek acı vericiydi ama ikincisinden sonra Gianluca Vialli ile tanışacak kadar şanslıydım. O harika bir insandı. Coverciano’da bir bankta oturduğumuzda bana tecrübeli bir oyuncu olarak her şeyin bittiğini düşünmeden tepki vermem gerektiğini söyledi. O olmasaydı belki de kariyerimin en güzel anlarından biri olan EURO 2021 şampiyonluğunu elde edemezdik. Şampiyonlar Ligi final mağlubiyetleri de Juve'ye veda kadar acı vericiydi ama bazı harika şeyler de vardı. Çok uzun bir başarı yolculuğu oldu. Daha iyi bir şey isteyemezdim. Juve-Palermo maçında Allegri ile yaşadığım tartışma, daha iyi yönetebileceğim içgüdüsel bir tepkiydi. Bunun yerine yaptığım seçimler, beni bir futbolcu ve bir insan olarak geliştiren durumların sonuçlarıydı. Son günlerde doğru davrandığımın kanıtını aldım. En güzeli de takım arkadaşlarımdan gelen özel mesajlar. Tatsız bir oyuncu olarak güzel bir kariyerim oldu ama asla maske takmadım.”

Juventus günleri

“Ünlü Bonucci, Barzagli, Chiellini yani BBC hattını kuran Antonio Conte olmuştu ve arkamızda dünyanın bir numarası Buffon vardı. Aramızda arkadaşlığımızın yanı sıra bilgi, güven ve yetene vardı. Birbirimizi tamamladık ve böylece hem Juventus, hem İtalyan futbolu hem de futbol tarihini yeniden yazdık. Giorgio ile birlikte tatillere de çıktık. Sonsuza kadar devam edecek bir ilişkimiz var. Hayalim, oyuncu olarak başarılı olamadığım için Juventus antrenörü olarak Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmak. Eğer Giorgio CEO olsaydı aramızdaki ilişki hem profesyonel hem de dostluk olurdu... Ancak öncelikle ikimizin de izlemesi gereken bir yol var.”

Taktikler hakkında

“Taktikleri severim ve Conte pozisyonel oyunu açarak sadece Juve'yi değil futbolu da değiştirdi. Bugün daha çok hareket söz konusu, Mancini beş kanalla Avrupa Şampiyonası kazanmamızı sağladı. Allegri, Lippi ve Ancelotti birlikte çalışırken size çok şey veren antrenörler”

Allegri ile ilişkisi

“Allegri ile son kez Mayıs 2023'te Udine'de konuştum. Herkes uygun gördüğü şekilde davranır. Birlikte yaşadıklarımız göz önüne alındığında, anlaşmazlıklara rağmen, beni artık kadroda istememesi de dahil olmak üzere her şeyin farklı bir şekilde yönetilebileceğini düşünüyorum. Eğer onunla bir barda karşılaşsaydım merhaba derdim ama kesinlikle kahve içmeye çağırmazdım”

Ronaldo’nun Juventus dönemi

“Cristiano'yu getirmek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak anlamına geliyor gibi görünüyordu ama futbol kesin bir bilim değil. Cristiano bize mentalite açısından çok şey verdi. Bazen sahada oyun kurmaya çalışırken sıkışıp kalıyordu ama bir şampiyon için buna izin verilmeli, onunla her zaman 1-0 önde başladık.



Juventus’taki Motta dönemi

"Thiago Motta direkt kişilikli biri, onu çok beğeniyorum. Juve'yi modern futbola adapte etmek ve çok iyi işler yapmak için gereken her şeye sahip ama ona zaman verilmeli. Onu milli takımda da takdir ettim, Euro 2012'de çok önemliydi"