Leon Goretzka: Messi'yi yenmek eğlenceliydi
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2'lik skorla mağlup ederek turnuvanın dışına itti.
Alman ekibe galibiyeti getiren golleri Thomas Müller, Ivan Perisic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski ve Philippe Coutinho (2) kaydetti.
Bayern Münih, yarı finalde Manchester City - Lyon maçının galibiyle eşleşecek.
Alman ekibin orta saha oyuncularından Leon Goretzka, çocukluk idolü Lionel Messi'yi yenmekten dolayı üzüntü duymadığını söyledi.
Karşılaşmanın ardından Sky Sports'a konuşan Goretzka "Messi'yi yenmek eğlenceliydi. Böyle bir maçı kelimelerle anlatmak çok zor. Bence bu sonucu kabul etmek birkaç günümüzü alacak. Kendimize olan güvenimiz çok fazla ama sadece bir adım attığımızın farkındayız." ifadelerini kullandı.
Thomas Müller: Bizi yenmek çok zor
BT Sport'a konuşan Thomas Müller ise "Düşüncelerimi ifade etmek çok zor. Harika bir durumdayız. Maçın adamı ödülü için teşekkür ediyorum. Bugün süre alan 15 oyuncudan 12'si bu ödülü hak etmişti. Bizi yenmek çok zor. Takım olarak çok mutluyuz." dedi.