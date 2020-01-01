Leon Goretzka: Messi'yi yenmek eğlenceliydi

Bayern Münih'in orta saha oyuncusu, idolü Lionel Messi'nin takımı Barcelona'yı elemekten dolayı hiç de üzgün olmadığını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde , 'yı 8-2'lik skorla mağlup ederek turnuvanın dışına itti.

Alman ekibe galibiyeti getiren golleri Thomas Müller, Ivan Perisic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski ve Philippe Coutinho (2) kaydetti.

Bayern Münih, yarı finalde - maçının galibiyle eşleşecek.

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Alman ekibin orta saha oyuncularından Leon Goretzka, çocukluk idolü 'yi yenmekten dolayı üzüntü duymadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından Sky Sports'a konuşan Goretzka "Messi'yi yenmek eğlenceliydi. Böyle bir maçı kelimelerle anlatmak çok zor. Bence bu sonucu kabul etmek birkaç günümüzü alacak. Kendimize olan güvenimiz çok fazla ama sadece bir adım attığımızın farkındayız." ifadelerini kullandı.

Thomas Müller: Bizi yenmek çok zor

BT Sport'a konuşan Thomas Müller ise "Düşüncelerimi ifade etmek çok zor. Harika bir durumdayız. Maçın adamı ödülü için teşekkür ediyorum. Bugün süre alan 15 oyuncudan 12'si bu ödülü hak etmişti. Bizi yenmek çok zor. Takım olarak çok mutluyuz." dedi.