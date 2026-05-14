İngiltere, Southampton’ı çevreleyen “casusluk skandalı”nın etkisinde. Zira geçen hafta, Southampton ile Middlesbrough arasındaki play-off maçı öncesinde, bu kulübün bir görevlisinin Middlesbrough’un antrenman tesislerinde izinsiz olarak video çektiği ortaya çıktı. Ancak bu tür casusluk faaliyetleri Hollanda’da da zaman zaman yaşanıyor; bu durum Perşembe günü ESPN’deki Voetbalpraat programında netleşti.

Voetbalpraat'ta haber tartışıldıktan sonra, Marciano Vink aniden Telstar ile yakından ilgilenen yorumcu Leo Driessen'den bir mesaj aldı. “Az önce Leo Driessen'den bir mesaj aldım: ‘Casusluk hâlâ devam ediyor. Bu sezon Telstar'da da birkaç kişiyi kovduk. Tuhaf, ama gerçek.’”

"Demek ki görünüşe göre hala devam ediyor," diyor Vink. Masada bulunan Danny Koevermans şaşkın: "Oysa Telstar'ın nasıl oynadığı her zaman bellidir." "Evet, bakmaya gerek olmayan bir yer varsa...," diye yanıtlıyor sunucu Wouter Bouwman. "Gerçekten de dikkat çekici."

Geçtiğimiz cumartesi ve salı günü Southampton ve Middlesbrough, Premier League’e yükselme play-off yarı finallerinde karşı karşıya geldi. İlk maç 0-0 biterken, rövanşta Southampton 2-1 galip geldi. Böylece Southampton, prensipte 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan Hull City ile final maçına yükseldi.

Ancak bu tarih kesin değil. Geçen hafta Middlesbrough'un, bir Southampton görevlisinin Middlesbrough'un antrenman tesislerinde izinsiz olarak video çektiği iddiasıyla lig organizasyonu EFL'ye (İngiliz Futbol Ligi) şikayette bulunduğu açıklandı.

EFL kurallarına göre, davet edilmedikçe kulüplerin maçın başlamasından 72 saat önce rakibin antrenmanını izlemesi yasaktır.

Perşembe günü EFL, bağımsız bir komisyonun "19 Mayıs Salı günü veya öncesinde" Southampton'ın gerçekten kural ihlali yapıp yapmadığını ve bunun sonuçlarının ne olacağını belirleyeceğini duyurdu.

Southampton suçlu bulunursa, kulübün finalde Middlesbrough ile değiştirilme ihtimali var. Middlesbrough ise davanın sonucunu beklerken antrenmanlarına normal şekilde devam ediyor. Temyiz başvurusu yapılırsa, finalin ertelenmesi söz konusu olabilir.