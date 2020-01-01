Leipzig'ten Werner açıklaması: Chelsea'den resmi teklif gelmedi

Leipzig'in direktörü Oliver Mintzlaff, Werner'in transferi için Chelsea'den resmi bir teklif almadıklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde 'nin Timo Werner transferi için Leipzig ile 60 milyon euro karşılığında anlaştığı haberleri ortaya çıkmıştı.

Leipzig'te direktörlük görevini yürüten Oliver Mintzlaff ise, Chelsea'nin resmi bir teklifle gelmediğini ve kulübün önceliğinin 'yı en iyi yerde bitirmek olduğunu söyledi.

Sky Sports 'ya konuşan Mintzlaff "Timo Werner hala Leipzig'in bir oyuncusu. Birkaç hafta önce kafasında transfer konusu vardı ama su ana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Ligi en iyi yerde bitirip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Şu anda Timo ile konuştuğumuz tek şey bu. Onunla sözleşme uzatmamız bizim için çok önemliydi. Kulübümüzden kimseyi bonservis bedeli olmadan kaybetmek istemiyoruz. Yine de onun önünü kapatmamak adına sözleşmesine serbest kalma bedelini koyduk. Timo kulüpten ayrılmaya karar verse bile sezon sonuna kadar kulüpte kalacağına inanıyoruz. Bu konuyu ancak UEFA Şampiyonlar Ligi bittiği zaman konuşabiliriz. Haziran ayının ortasına bununla ilgili karar vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Leipzig, 30 hafta sonunda topladığı 59 puanla Bundesliga'da üçüncü sırada yer alıyor. 24 yaşındaki Alman oyuncu ise bu sezon çıktığı 41 resmi maçta 31 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.