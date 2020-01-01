Leicester City, Merih Demiral transferinden vazgeçmiyor

Merih Demiral transferi için Juventus'tan olumsuz yanıt alan Leicester City, 21 yaşındaki genç savunmacıdan vazgeçmiş değil.

'un genç savunmacısı Merih Demiral transfer döneminin gözde isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

İtalyan ekibinin yetkilileri genç futbolcuyu satmak istemediklerini söylese de İngiltere'de yayın yapan Mirror'ın haberine göre Menajeri Brendan Rodgers, Merih Demiral transferinden vazgeçmedi. Haberde, Merih için yaptığı 30 ve 40 milyon euro'luk teklifleri reddedilen Tilkiler'in yeni bir teklif yapabileceği belirtilirken genç savunmacıyla Eveton ve 'nin de ilgilendiği ifade edildi.

Sezon başında De Ligt ve Bonucci'nin arkasında kalan ve yeterince forma şansı bulamayan Merih, son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle çıkışa geçti ve ilk 11'e yerleşti.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Leicester Menajeri Brendan Rodgers, Merih Demiral hakkında kendisine yöneltilen bir soruya; "Sezonun bu aşamasında tüm iddialar ortada. O yetenekli bir futbolcu. Eklenecek başka bir şey yok'' şeklinde yanıt vermişti.