Santiago Bernabeu'da Leganes'i 3-2 mağlup eden Real Madrid'de Arda Güler, uzun süre sonra ilk 11'de yer alırken bir de penaltı yaptırdı.

Real Madrid ile Leganes, İspanya La Liga’nın 29. haftasında karşı karşıya geldi. Santiago Bernabéu’da oynanan müsabakayı Real Madrid 3-2 kazanırken, milli futbolcumuz Arda Güler performansıyla alkış topladı.

Arda Güler ilk 11'deydi

Bu sezon Carlo Ancelotti'den formayı almakta zorlanan genç yıldız, Leganes karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Ligde en son 14 Aralık'ta oynanan Villarreal müsabakasına 11'de başlayan Güler, bu sezon 11. kez ilk 11'de sahaya çıkmış oldu.

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Penaltı kazandırdı

Mücadele 0-0 devam ederken Jude Bellingham'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan milli yıldızımız Arda Güler, Leganesli savunma oyuncusu Rodriguez'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mario Melero Lopez, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kylian Mbappe, hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu istatistik maça damga vurdu

62 dakika saha kalan Arda Güler, performansıyla alkışları topladı. Sahada kaldığı süre zarfında 62 kez topla buluşan milli futbolcu, yüzde 93 pas isabeti yakalarken 5'te 5 uzun pasa imza attı.

Takım arkadaşlarına 4 kilit pas çıkaran Güler, 0.96 asist beklentisi üretti. Öte yandan girdiği 4 ikili mücadelenin 3'ünü kazanan 20 yaşındaki futbolcu, 1 kez de top kapma başarısı sergiledi.

Carlı Ancelotti ne söyledi?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Leganes maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, Arda Güler ile ilgili gelen bir soru üzerine, "İyi oynadı, kalitesini gösterdi çünkü oyunu çok iyi okuyor. Diğer forvet oyuncuları gibi rakibin dengesini bozmasa da topla çok iyi oynuyor. Topu iyi döndürüyor. Faydalı oldu." dedi.

İtalyan teknik adam, 62. dakikada Arda'yı oyundan almasını ise "Onu değiştirmemin nedeni takımı ileride daha güçlendirmek ve yedekte bekleyen daha diri futbolcuları sahaya sürmekti. Başka bir şeyden değil." diyerek açıkladı.