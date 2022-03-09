Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Romelu Lukaku ilk 11’de kendisine yer bulmak için mücadele etmeye devam ederken Belçikalı yıldızın, içinde bulunduğu durumdan memnun olmadığını söyledi.

Lukaku, başlangıçta Chelsea'ye imza attıktan sonra sezona iyi başladı. Ancak, hem sahada hem de saha dışında yaşanan sorunlar nedeniyle son haftalarda istediği kadar forma şansı bulamadı.

Buna ek olarak, Kai Havertz'in iyi formu da Lukaku’nun yedek kalmasına neden olan bir başka etken olarak göze çarpıyor.

Manchester United ve Inter gibi dev kulüplerde de oynayan yıldız oyuncu, 2022’de Premier Lig'de henüz gol atamadı.

Ne söylendi?

Chelsea'nin, Norwich'e karşı oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Tuchel, "Şu anda Lukaku için kolay değil, ama takımın her zaman önemli bir üyesi.

"Belirli zamanlarda mutlu olmayan başka oyuncular da var, çünkü sadece 11 oyuncuyu sahaya sürebiliyoruz. Bu durum bizim için de sorun oluşturuyor.

“Pek çok oyuncu, ilk 11’de başlaması gerektiğini düşünüyor. Her futbolcu oynamak ister.

"Her zaman bir şans vardır. Şu anda Kai daha fazla pozisyonda oynayabiliyor. Ayrıca, Burnley ve Luton'a karşı olduğu gibi çift forvetle de oynayabiliriz.

“Sadece Romelu değil. Aynı zamanda Timo Werner ve bazen orta saha oyuncularından birisi de farkı yaratan futbolcu olabilir.

“Romelu da herkes gibi bunun için savaşıyor. İhtiyacımız olan da zaten budur.

“Lukaku da içerisinde bulunduğu durumdan dolayı mutlu değil. Bu durumu kimse sevmez.

“Ancak, o çok profesyonel bir futbolcu ve olabildiğince pozitif.

"Herkes gibi saygılı ve destekleyici olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.

Sakat oyuncular can sıkıyor

Ayrıca Alman menajer, perşembe günü oynayacakları Norwich maçı hakkında da şöyle konuştu:

“Elbette, Ben Chilwell ve son maçından sonra sakatlık yaşayan Reece James dışında herkes sahada olabilir.

“Sakat oyuncularımızın durumunu yakından takip ediyoruz ve ne olacağını göreceğiz.

"Endişeliyiz, ancak yine de biraz daha ayrıntıya ve daha fazla bilgiye ihtiyacımız var."

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