Chelsea, Leeds United deplasmanında 3-0 mağlup oldu "Her şey kötüye gitti"

Chelsea, zorlu Leeds United deplasmanının ardından sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Premier Lig’in 3. haftasında Chelsea, Leeds United’a konuk oldu. Elland Road Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Leeds United 3-0 kazandı.

Leeds United’da golleri Brenden Aaronson, Rodrigo ve Jack Harrison kaydetti.

Chelsea’de Kalidou Koulibaly, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Leeds United puanını 7’ye yükseltirken, Chelsea 4 puanda kaldı. Chelsea, Leeds United karşısında 20 sene sonra kaybetmiş oldu.

Tuchel, mağlubiyet hakkında ne dedi?

Tuchel, BBC Sport'a verdiği demeçte, "her şey ters gitti" dedi. "Dün başladı. Varacak uçağımız olmadığı için otobüse bindik. Oyuncular uçağa binebiliyordu ama teknik ekip için otobüste uzun bir yolculuktu."

"Açıkça daha iyi olduğumuz ve büyük şanslar yakaladığımız ilk 20 dakikada maçı kaybettik. Hedefi kaçırdık ve hak ettiğimizi alamadık."

"Büyük fırsatlar yarattık ama hüsrana uğradık."

"Böyle gereksiz goller verirsek tamamen bizdeyken de futbol maçlarını kazanamayız. Şanslarını maksimuma çıkardılar ve biz yapamadık." şeklinde konuşan menajerin bir yandan kadrosunu güçlendirecek transferler yapması için zaman doluyor.

Chelsea, bugün Leeds'e karşı çok az tehdit oluşturdu. Kadroya katkı yapması beklenen Tuchel'in Barcelona'dan Pierre-Emrick Aubameyang ile tekrar bağlantı kurmak istediği söyleniyor.