Leeds patronu Jesse Marsch, yıldızlaşan Cody Gakpo'yu transfer etmeye çok yaklaştıklarını açıkladı
- Leeds, Gakpo'yu transfer etmeye çok yakında
- Anlaşma %99 oranında kabul edilmişti
- Şimdi ise Gakpo fiyatıyla el yakıyor
NE OLDU? Leeds geçtiğimiz yaz transfer döneminde Cody Gakpo'yu kadroya katmaya çok yakındı ancak bu hamle başarısız oldu. Marsch, yıldızlaşan Hollandalı oyuncuyu şu an transfer etmenin zor olacağını kabul ediyor.
NE SÖYLENDİ? Men in Blazers'a konuşan Jesse Marsch şunları söyledi: "Yaz transfer döneminde onu transfer etmeye çok yaklaşmıştık. Sportif direktörümüz ailesiyle Hollanda'da görüştü, şartlar üzerine her konuda anlaştılar. %99 oranında her şey hazırdı ama olmadı. Açıkçası bu şu anda hayal kırıklığı yaratıyor. Şu anda Gakpo'yu transfer edemeyiz çünkü fiyat aralığımızın dışına çıktı."
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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Gakpo, Dünya Kupası'ndaki ilk üç maçında gol atan ilk Hollandalı oyuncu oldu.
GAKPO İÇİN SIRADA NE VAR? Gakpo, Dünya Kupası'nda ABD ile oynadıkları son 16 turu maçına ilk 11'de başladı ve galip geldiler. Çeyrek finalde Avustralya veya Arjantin ile karşılaşacaklar.
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