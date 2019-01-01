Lecce'nin ardından Fiorentina da Burak Yılmaz'a talip oldu

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ı Fiorentina'nın transfer listesine aldığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'a İtalya'dan teklifler bitmek bilmiyor.

'ya yeni yükselen Lecce'nin teklifini kabul etmeyen Burak'a bir başka İtalyan kulübü daha talip oldu.

Fanatik' ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; da Burak'ı transfer listesine aldı. Fiorentina'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın hem Beşiktaş'ta hem de 'nin maçında ortaya koyduğu futboldan çok etkilendiği Burak'ı kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Mor Menekşeler, önümüzdeki günlerde menajerler aracılığıyla resmi teklifini Beşiktaş'a iletecek.

Burak'ın ise İstanbul'da kurduğu düzeni bozmak istemediği iddia ediliyor. Yönetim ve yeni teknik direktör Abdullah Avcı da çok iyi bir bonservis teklifi gelmemesi durumunda Burak'ı bırakmaya sıcak bakmıyor.