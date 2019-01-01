Lecce sportif direktörü, Burak Yılmaz için İstanbul'a geldi

Serie B'den Serie A'ya yükselen Lecce'de sportif direktör Mauro Meluso, Burak Yılmaz transferi için İstanbul'a geldi.

2018-19 sezonunda Serie B'yi 2. sırada tamamlayarak 'ya yükselen Lecce, Burak Yılmaz transferindeki ısrarını sürdürüyor.

Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso, golcü ismin transferini sonuçlandırmak için İstanbul'a gelerek Burak Yılmaz'ın menajeri ve Beşiktaş yöneticileri ile bir araya geldi.

Lecce, Burak Yılmaz'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isterken, deneyimli yıldız da İtalyan ekibinden opsiyonlu 2 yıllık kontrat talep etti.

Tecrübeli futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı ve takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.