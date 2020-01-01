Lecce, Mert Çetin için Roma ile görüşüyor

Lecce, Roma forması giyen Türk futbolcu Mert Çetin’i kiralamak için harekete geçti.

Sezon başında ’nden 3 milyon euro’ya ’ya transfer olan Mert Çetin, ligin ikinci yarısını Lecce’de geçirebilir.

Sportitalia’nın haberine göre Lecce, Mert Çetin’i kiralamak için Roma ile görüşmelere başladı.

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Haberde Lecce yönetiminin Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ile iyi ilişkileri olduğu ve bu faktörün transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.

Roma’da şans bulmakta zorlanan 23 yaşındaki stoper ligin ilk yarısında 5 maçta görev yaptı.

Lecce ise ligde 21 maç itibariyle topladığı 16 puanla 17. sırada yer alıyor.